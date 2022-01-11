В конце января в Украине ожидается новая волна коронавируса из-за распространения штамма Омикрон.Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью "ВВС Украина".
- По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше Омикрона, - сказал он.
При этом, по его словам, пик заболеваемости ожидается в феврале.
- Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля... Длительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, получивших полный курс прививки или бустерную дозу, - говорит Кузин.
В целом в Минздраве не ожидают, что ситуация с коронавирусом в 2022 году будет хуже, чем в 2021.
- На 2022 год мы планируем большую коммуникационную кампанию, чтобы объяснить людям, что неинфекционные соматические заболевания часто являются прямыми показаниями к проведению вакцинации, а не наоборот, - добавил Кузин.