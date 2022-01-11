В Харькове на платной парковке поснимали фары с автомобилей Porsche.

По словам очевидцев, пострадали владельцы машин, которые оставили на стоянке на улице Молочной. На кадрах с места событий видно, что без фар остались два "Порш" и один "Ауди". Кроме того, у Audi разбито боковое стекло – вероятно, злоумышленник украл что-то из салона.Свидетели утверждают, что это не первый случай, когда на этой стоянке происходят неприятности с машинами."После трёх поджогов авто и постоянных порезов колёс вот теперь новый вид вандализма на платной охраняемой парковке!" – пишут пользователи в Сети.Некоторые комментаторы отмечают, что если стоянка охраняемая, то стоит потребовать возмещения ущерба со сторожей. Им оппонируют, что на таких частных парковках охранники ни за что не отвечают, а деньги берутся не за работу сторожей, а просто за место для стоянки."По факту на платной парковке смысл только в получении места под парковку, никто ни за что ответственности не несёт. Как и в ячейке для вещей в супермаркете", - один из типичных комментариев.