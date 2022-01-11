В травмпунктах Харькова аншлаг – к врачам ежедневно обращаются десятки людей, пострадавших на скользких дорогах и тротуарах. Кто в ответе за занесенные снегом дворы и «зеркальные» тротуары? Как получить компенсацию за сломанную ногу на пороге собственной многоэтажки?

Кто в ответе?

Получили травму? Собирайте чеки

Адреса травмпунктов в Харькове

Рождественское настроение харьковчанам несколько подпортила погода – на прошлой неделе Харьков оказался в плену снега и льда. Горожане выкладывают в сеть видео стихийных катков, которые образовались в самом центре города. Что уж говорить о спальных районах.– Гололед под дождем. Выйти из дома просто невозможно, дорожка – сплошное стекло. В травматологиях аншлаг уже почти неделю. Да уж, комфортный город, достойный всех наград Совета Европы, – говорит айтишница Мария.– Во дворах вообще ужас. В этом году снег во дворах, на междворовых дорогах решили не чистить. Теперь это лед до апреля, – возмущается таксист Роман.– Плохая ситуация, скользко очень. Ну что, потихоньку ходим. Еще пока не падала, просто иду осторожно. Стараюсь выходить на работу пораньше, иду к метро на полусогнутых. Ну а что делать? Другого выбора нет, – улыбается сотрудница банка Виктория.– Ох, деточка, не могли бы вы мне хлебушка в магазине купить? Боюсь, до магазина не дойду, и ледоступы не помогут – под ногами просто «зеркало». Видела, что дворники посыпают дорожки песком, но не везде, – говорит 80-летняя пенсионерка Любовь Григорьевна.– Вчера слышал новость, что в приемном отделении одной из больниц 60 человек сидят в очереди с травмами, полученным в результате падения на льду, – делится курьер Максим.Начиная с Нового года, в харьковские травмпункты ежедневно обращаются десятки людей, упавших на скользких дорогах и тротуарах. По словам заведующего амбулаторной травмой Харьковской областной клинической травматологической больницы Алексея Гончарова, с травмами поступают пациенты всех возрастных групп, но в основном пожилые люди.– Как правило, это не очень тяжелые травмы – переломы, повреждения связочного аппарата конечностей. Иногда случаются и более тяжелые травмы, которые требуют госпитализации и оперативного лечения, — говорит врач.По словам юриста Романа Чумака, за прилегающую территорию и за ее очистку зимой ответственны балансодержатели многоквартирных домов, а также частные, государственные организации и коммунальные предприятия.– Есть разные балансодержатели. Стало быть, разные организации несут ответственность за состояние территории, прилегающей к тому или иному зданию, в том числе за уборку снега, посыпку тротуаров песком, скалывание льда и так далее, – поясняет юрист, – Балансодержателем многоквартирного жилого дома может быть, например, КП «Жилкомсервис», жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), частная управляющая компания. Кроме того, существует множество коммунальных предприятий, государственных организаций, частных фирм, есть вузы, которые обязаны по договору содержать свою прилегающую территорию в надлежащем состоянии. Однако на 90% за содержание прилегающих территорий в надлежащем состоянии все-таки отвечает город.Согласно ч. 2 ст. 18 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» предприятия, учреждения, организации в сфере благоустройства населенных пунктов обязаны:– содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства (их части), которые находятся в их собственности или пользовании, а также определенную правилами благоустройства прилегающую к этим объектам территорию;– возмещать в установленном порядке ущерб, причиненный нарушением законодательства по вопросам благоустройства населенных пунктов.По данным Министерства юстиции и в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях Украины, нарушениях государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов влекут наложение штрафа:– от 340 до 1360 грн – на граждан и должностных лиц;– от 850 до 1700 грн – на граждан, которые являются субъектами предпринимательской деятельности.Харьковчане, в свою очередь, имеют право требовать немедленного выполнения работ по благоустройству населенных пунктов в случае, если их невыполнение может нанести вред жизни, здоровью или имуществу. Кроме того, у них есть право обращаться в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного имуществу или здоровью в результате действий или бездействия балансодержателей объектов благоустройства.Чтобы не пострадать, поскользнувшись на городском льду, спасатели советуют подготовиться к выходу на улицу. Отложить каблуки, использовать снегоступы и ходить аккуратно. Однако если вы все-таки упали и травмировались, Роман Чумак рекомендует зафиксировать это неприятное событие, после чего отправляться в травмпункт.– Идеально, конечно, вызвать на место происшествия полицию. Однако в случае серьезной травмы, допустим, не всегда представляется возможным дождаться правоохранителей. Хорошо бы заручиться свидетельскими показаниями. Оглянитесь вокруг – возможно, кто-то видел момент вашего падения или на здании есть камера видеонаблюдения, запись с которой тоже может служить доказательством. При поступлении пациента с травмами в больнице, как правило, спрашивают, в связи с чем это произошло. Вы рассказываете, в связи с чем, и обязательно пишете заявление в полицию, чтобы зафиксировать факт события. В ходе лечения собираете чеки, подтверждающие затраты, – объясняет юрист. – В дальнейшем выясняете, кто является ответственным за территорию, где вы получили травму, и обращаетесь в эту организацию с претензией, пишете сумму расходов. Здесь может быть два варианта развития событий: либо организация возмещает расходы добровольно, либо придется взыскивать возмещение ущерба с судебном порядке.– Московский район – пр. Московский, 195, телефон – (057) 725-24-62;– Новобаварский район: пр. Ново-Баварский, 90, телефон – (057) 376-20-76; пр. Любови Малой, 4, телефон – (057) 370-40-28;– Основянский район: пер. Руставели, 10, телефон – (057) 732-59-63;– Шевченковский район: пер. Балакирева, 3а, телефон – (057) 349-87-65; ул. 23-го Августа, 23а, телефон – (057) 725-24-12;– Немышлянский район: Салтовское шоссе, 266, корпус В, телефон – (057) 710-24-60; ул. 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