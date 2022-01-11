Несчастливая семейная жизнь - это повод для инфаркта и постоянного стресса, но развод ничуть не лучше. Исследование показало, что если мужчины остаются разведёнными более 7 лет, то в их телах отмечается повышенный уровень воспалительных процессов.

Это естественная биологическая реакция на стресс, из-за которой затвердевают артерии, происходят инфаркты, инсульты, развиваются опухоли, старческое слабоумие и наступает преждевременная смерть.Учёные из Университета Копенгагена провели исследование с участием 4 800 человек в возрасте от 48 до 62 лет. Их интересовало долгосрочное воздействие на здоровье разводов. Когда женщины сталкивались с прекращением долгосрочных отношений и длительное время жили в одиночестве, то никакого повышения воспалительных процессов в их организме не возникало. Возможно, это связано с тем, что у женщин среднего возраста, в отличие от мужчин ровесников, имеется гораздо больше друзей, предлагающих эмоциональную поддержку. Они-то и не дают стрессу воздействовать на здоровье.А вот мужчины вели намного менее здоровый образ жизни после разводов. Уровень двух компонентов в крови, связанных с воспалениями, у них увеличивался на 17%, по сравнению с их ровесниками в стабильных отношениях. Речь об интерлейкине-6 и C-реактивном белке. Доказательства показывают, что мужчины более зависят от женщин, чем наоборот, и для мужчин развод более опасен.