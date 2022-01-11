В Харькове – 224 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 11 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 240 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 245 747 случаев заболевания COVID-19, 6 755 человек находятся под медицинским наблюдением, 232 565 пациентов выздоровели, 6 427 - умерли.По состоянию на 11 января, в области за сутки привито 10 041 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 051 338 прививок: первой дозой привито 1 081 729 человек, две дозы получили 968 456 человек, сделали дополнительные прививки 366 человек, бустерную дозу получили 787 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 января в Украине зафиксировано 5 429 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 709 871 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 97 544 человека умерли, 3 522 547 - выздоровели.