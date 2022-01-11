Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Не возьмут тех, у кого есть более двух судимостей, а также не соответствующих критериям отбора.

Закон об основах национального сопротивления предусматривает, что в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии, разъяснили в Главном управлении разведки Минобороны. Те, кто не проходил службу, могут войти в состав теробороны после принятия присяги добровольца.– При этом в добровольческие формирования не будут принимать тех, у кого был срок за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Также откажут тем, у кого есть две и более судимостей за совершение умышленных преступлений, – уточнили в пресс-службе ГУР Минобороны.Для зачисления в ряды теробороны нужно пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца.Сообщается, что в случае особого периода военнослужащие будут получать денежное обеспечение и бесплатную медицинскую помощь. Также за ними будут сохраняться место работы, должность и зарплата. На время действия особого периода в случае призыва выплата пенсии для армейцев, которые ее получали, не прекращается, а после увольнения пенсия подлежит перерасчету.Напомним, 1 января вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.