На Украину наступает омикрон – очередная волна коронавируса накроет Харьков уже через неделю, прогнозируют специалисты. Против заражения новым штаммом ковида маски, дистанция и вакцинация бессильны. К чему готовиться харьковчанам?



Минимизировать человеческие потери можно



Новый штамм не относится к категории мягких



Сонный паралич и ночная потливость



А что там с дельтакроном?

В Украине прогнозируют вспышку омикрон-штамма коронавируса уже со второй половины января и в феврале. Очередной мутант прославился свой заразностью, однако бояться его не стоит, уверен доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. И.И. Мечникова Андрей Волянский.По словам иммунолога, разговоры о том, что потенциал омикрона пока непонятен, безосновательны. Информации уже предостаточно, поскольку три страны вступили в новую волну раньше других – ЮАР, Дания, Великобритания. Проанализировав ситуацию в этих странах, Андрей Волянский поделился своими выводами.– Приход омикрон-волны в Украину неизбежен. Маски и дистанция защищают он него гораздо слабее, чем от дельта-варианта. В отношении инфицирования омикроном двухдозовые схемы всех трех вакцин абсолютно неэффективны. Бустерная доза дает относительную защиту – кратковременное повышение эффективности до 70%, но уже к десятой неделе после введения бустера эффективность падает до 40%. То есть вакцинация не защищает от заболевания новым вариантом коронавируса. Более того, вакцинированные в Великобритании в течение последних трех недель заболевали вдвое чаще непривитых – речь идет именно о частоте, не об абсолютных цифрах, – рассказывает врач. – Однако вакцинированные, заболев новым вариантом, гораздо реже попадают в реанимацию и гораздо реже умирают – в пять-семь раз. Это убедительный аргумент в пользу вакцинации групп риска.По прогнозам Андрея Волянского, волна будет кратковременной – примерно с января по апрель. Будет инфицировано 5–10 миллионов человек (15–25%), умрет 5–10 тысяч.– Людям до 50 лет, не имеющим хронических заболеваний, не стоит бояться инфицирования омикроном. Особенно если они болели ранее или вакцинированы. Для людей старше 50 лет и для больных хроническими заболеваниями риск тяжело заболеть и умереть значителен, – отмечает иммунолог. – Минимизировать человеческие потери можно, если быстро привить уязвимых, не имеющих защитных концентраций антител.Между тем в ВОЗ не считают омикрон-вариант легкой формой ковида. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявляют, что новый штамм коронавируса не относится к категории мягких, он также приводит к госпитализации и летальным исходам.– Хотя омикрон кажется менее тяжелым по сравнению с дельтой, особенно для вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории мягких. Как и предыдущие варианты, омикрон тоже убивает людей, – подчеркнули в ВОЗ.По информации ВОЗ, цунами коронавирусной инфекции настолько масштабное и стремительное, что поражает системы здравоохранения по всему миру.Эксперты обнародовали восемь симптомов омикрон-штамма, которые проявляются на ранних стадиях и схожи с признаками простуды или гриппа. Возникают они примерно на второй день после заражения и длятся около пяти дней. Врачи из Южной Африки, Великобритании и США назвали такие признаки:– першение в горле;– боль в пояснице;– насморк или заложенность носа;– головная боль;– усталость;– чихание;– ночная потливость;– ломота в теле.Есть и весьма необычный симптом после заражения омикрон-вариантом коронавируса, который вызывает серьезные опасения – сонный паралич, отмечают в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS). Он выражается в том, что человек не может двигаться или говорить, когда просыпается или засыпает.При этом симптомы проявляются менее выраженно, чем традиционные признаки ковида, поскольку очень похожи на простуду или грипп. Тем не менее специалисты советуют не игнорировать их и вовремя обращаться к врачу.Тем временем уже заявил о себе новый ковид-мутант – гибрид дельты и омикрона дельтакрон.Этот вариант имеет генетическую основу, как у дельты, но некоторые его мутации – такие же, как у омикрона. Он уже идентифицирован на Кипре у 25 пациентов с ковидом, из которых 11 попали в больницу, 14 проходят лечение амбулаторно.Может ли этот штамм быть очень заразным, как омикрон, и опасным по летальности, как дельта?– Может, – не исключает Андрей Волянский. – Однако человечество становится иммунным, поэтому новые варианты делают противовирусный иммунитет более широким, но меньше угрожают жизни.