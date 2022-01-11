Артишок – один из самых удивительных и фотогеничных овощей. Изображения артишоков появлялись на многих картинах, писатели воспевали их в своих произведениях, да и вообще – из них делают вкусные блюда, собирают красивые букеты и заваривают чай.

Давным-давно на греческом острове Зинари жила-была прекрасная девушка по имени Кинара. Однажды, гуляя по берегу моря, ее увидел Зевс, который гостил в тех краях у своего брата Посейдона. Он долго за ней наблюдал тайком, боясь спугнуть смертную своим божественным присутствием. Но девушка не испугалась. Тогда, очарованный ее красотой и смелостью духа, Зевс предложил ей стать богиней и жить вместе с ним на Олимпе. Но при одном условии – забыть навсегда своих родных. Девушка согласилась. Время летело, жили они счастливо, но забыть родных она так и не смогла. Затосковав по отцу и матери, она решила их навестить тайком от Зевса. А когда вернулась на Олимп, обиженный Зевс ее наказал. Он вернул ее в родную деревушку, превратив в уродливую колючку по имени Кинар, что в переводе с латинского означает Артишок.Что же такое артишок? Это нераскрывшаяся корзина будущего цветка из семейства астровых, напоминает сайт vkusnoisrael.com . В раскрытом виде этот цветок напоминает чертополох. У него более 140 видов, хотя только 40 употребляется в пищу. Его родиной считается побережье Средиземного моря, где он и по сей день произрастает в диком виде. В XV веке артишок попал в Америку, после чего распространился по всему миру. Сегодня его выращивают практически везде.В 100 граммах сердцевины артишока всего 50 калорий. При этом в нем огромное количество пищевых волокон, железа, белка. В свежих артишоках содержится целый арсенал веществ, необходимых человеческому организму для поддержания его жизнедеятельности. Так, установлено, что в них содержится большое количество клетчатки, фолиевой кислоты, магния, калия, фосфора, железа, а также витаминов C, K и B6.Артишок очень хорошо усваивается, поэтому рекомендуется как заменитель крахмала при сахарном диабете.Он обладает отличным мочегонным и желчегонным действием, способствует очищению организма от различных токсичных веществ. Артишок активизирует деятельность центральной нервной системы и увеличивает половую силу. Также артишок чрезвычайно полезен пожилым людям, больным атеросклерозом и вообще всем, кто принимает лекарства, так как он ослабляет их токсическое влияние на печень.В кулинарии артишок считается деликатесом, афродизиаком. Его можно употреблять и после термообработки, и в сыром виде (обычно только молодые и свежие артишоки).