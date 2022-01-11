Адвокат родителей убитой подростком в Старом Салтовке 6-летней Мирославы Третяк подал апелляционную жалобу на решение Волчанского районного суда.

Об этом сообщили в адвокатском объединении "Донец и партнеры".Отмечается, что решение обжалуется только в той части, где суд не увидел виновности государства в многолетнем бездействии и непринятии мер по малолетнему преступнике и его семье."Очевидно, что такие ужасные действия не совершаются 13-летними детьми просто так неожиданно, без каких-либо предпосылок. Этому предшествовали недостатки в воспитании со стороны родителей и должностных лиц учебных заведений. Также парень совершил целый ряд общественно-вредных и опасных деяний. При этом жестокость его действий постоянно возрастала, однако каждый последующий случай неизменно не получал никакого реагирования со стороны родителей и органов власти", - говорится в заявлении представителя потерпевшей стороны - родителей убитой Мирославы.Ранее Волчанский суд отказал родным погибшей девочки в иске на 100 миллионов гривен, которые семья малышки просила взыскать с государства. По словам адвоката, было собрано достаточно доказательств, что на подростка, который в итоге совершил убийство, неоднократно жаловались в соответствующие инстанции, однако на обращение никакой реакции не последовало.Напомним, о пропаже 6-летней Мирославы Третьяк стало известно 28 июля 2021 года. Вечером девочка ушла со двора дома вместе с 13-летним соседским мальчиком, но домой не вернулась.На поиски девочки отправились волонтеры и местные жители. Около полуночи полиция обнаружила тело девочки в заброшенном здании бывшей пекарни. У малышки оказалась разбита голова и лицо.Выяснилось, что к убийству Мирославы причастен 13-летний подросток, с которым накануне девочка ушла со двора. Мальчик был знаком с Мирой с самого детства, поскольку дети жили в одном доме. В конце августа стали известны результаты психиатрической экспертизы подростка. Они показали, что парень вменяем, осознает свои действия и их последствия.4 октября прокуратура Харьковской сообщила о завершении досудебного расследования по делу об убийстве Мирославы Третьяк. Позже выяснилось, что Мирослава перед смертью была дважды изнасилована. Суд приговорил подростка к трем годам принудительных мер воспитательного характера. Парня направят в общеобразовательную школу социальной реабилитации. Это максимальное наказание, которое мог понести подросток за убийство, поскольку он несовершеннолетний.