В Харькове нашли трупы животных со связанными лапами.

Как стало известно Вечернему Харькову из публикаций в городских телеграм-каналах, накануне, 10 января, в жители Основы обнаружили несколько трупов собак, у которых были связаны задние лапы. Также сообщается, что рядом находились и жестоко убитые кошки.

Харьковчане сразу же обратились с заявлением в полицию, где открыли уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными и назначили ряд экспертиз.

«В настоящее время полицейские осуществляют комплекс необходимых мер по выяснению всех обстоятельств происшествия и установления лиц, причастных к уголовному правонарушению. С этой целью следователи прорабатывают показания заявителей, жителей района, которые могли стать свидетелями обстоятельств гибели собаки», - рассказали в ведомстве.

Намоним, что ранее Киевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который убил собаку своего соседа.

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