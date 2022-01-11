В Харькове нашли трупы животных со связанными лапами.Как стало известно Вечернему Харькову из публикаций в городских телеграм-каналах, накануне, 10 января, в жители Основы обнаружили несколько трупов собак, у которых были связаны задние лапы. Также сообщается, что рядом находились и жестоко убитые кошки.
Харьковчане сразу же обратились с заявлением в полицию, где открыли уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными и назначили ряд экспертиз.
«В настоящее время полицейские осуществляют комплекс необходимых мер по выяснению всех обстоятельств происшествия и установления лиц, причастных к уголовному правонарушению. С этой целью следователи прорабатывают показания заявителей, жителей района, которые могли стать свидетелями обстоятельств гибели собаки», - рассказали в ведомстве.
Намоним, что ранее Киевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который убил собаку своего соседа.