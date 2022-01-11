31 января 2022 вступает в силу приказ МОЗ с расширенным перечнем профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию против COVID-19.Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации на период действия карантина, добавляются работники:
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни. Наличие противопоказаний должно быть подтверждено соответствующим медицинским заключением.