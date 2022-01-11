31 января 2022 вступает в силу приказ МОЗ с расширенным перечнем профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию против COVID-19.

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.