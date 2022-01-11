31 января 2022 вступает в силу приказ МОЗ с расширенным перечнем профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию против COVID-19.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации на период действия карантина, добавляются работники:
  • органов местного самоуправления;
  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни. Наличие противопоказаний должно быть подтверждено соответствующим медицинским заключением.

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