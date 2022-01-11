Администрация ярмарки в Харькове запретила работу лошадей и пони на территории площади.

Как стало известно изданиюиз сообщения администрации ярморочного городка на площади Свободы, с 8 января владельцам лошадей и пони запрещено находиться на территории ярмарки. Следить за этим будет охрана, которая обеспечивает безопасность на территории площади.«Владельцы лошадей и пони, которые на площади Свободы за деньги катают детей и делают фото, никакого отношения к организаторам ярмарки не имеют. Дополнительно наняли еще один пост охраны, который будет следить, чтобы никого постороннего не было» — об этом сообщила администратор ярморочного городка на площади Свободы Анастасия Камянская.Напомним, что ранее на Клочковском спуске автомобиль «Volkswagen Passat» сбил лошадь с наездницей Фото: Новини live