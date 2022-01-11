В Минздраве сообщили о статистике проведения вакцинации в Украине.

Как сообщает издание "Слово и Дело" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 11 января Харьковская область находится на пятом месте в стране по темпам проведения вакцинации. Так, как минимум первую дозу вакцины получили 41,73% жителей региона.Наибольший процент привитых в Киеве и области, наименьший – в Луганской области.Напомним, что ранее в Минздраве сообщили, что чиновники, коммунальщики и медики должны вакцинироваться до 31 января или будут отстранены от работы.