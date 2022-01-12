Издание Вечерний Харьков рассказало, какие праздники отмечают 12 января 2022 года.

12 января во всем мире отмечают День похищений и День посадки внутреннего дерева.В США сегодня праздную сразу восемь праздников – День горячего чая, День глазированных пончиков, День курицы в соусе карри, День "Придерживайтесь своего новогоднего решения", День "Поцелуй рыженького", Праздник изумительных диких мужчин, День фармацевта и День марципана, в Туркменистане сегодня чтят памяти жертв битвы при крепости Геок-Тепе, в Индии празднуют Фестиваль верблюдов, а также День молодёжи, в Танзании - День Занзибарской революции, а в Алжире - Берберский Новый год.Православная церковь 12 января почитает Анисию Солунскую. В народе считают, что сегодня принято ходить друг к другу в гости, а хозяева должны накрывать стол разными вкусными блюдами.12 января именины у Давида, Иосифа Ирины, Марии и Тимона.