В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 457 случаев коронавирусной инфекции, 240 человек выздоровели, 11 - скончались.

Так, по состоянию на 12 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 246204 случая заболевания, 232805 человек выздоровели, 6438 - скончались.

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