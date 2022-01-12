В Харьковской области растет заболеваемость и уровень госпитализации.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украині, 12 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 134 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 23%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 457 случаев коронавирусной инфекции, 240 человек выздоровели, 11 - скончались.