Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 17:00 12.01.22 г. , шоссе Салтовское, 106-а, 112, 114 до 20:00 12.01.22 г.ул. Свободы (Иванова), 18 (п. №1) до 17:00 12.01.22 г.; пр. Жуковского, 3 (п. №5, стояк) до 20:00 12.01.22 г.пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №5, стояк) до 20:00 12.01.22 г.ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Бакулина, 3-а (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 12.01.22 г.