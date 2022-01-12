Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Мальчик и девочка, которые пострадали в ДТП утром 12 января, сейчас находятся в харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи. По информации горсовета, их состояние - тяжелое."Сейчас идёт комплексное обследование, итог обследования пообещали позже", - отметили в пресс-службе мэрии.Напомним, смертельное ДТП произошло сегодня на Окружной дороге. Столкнулись автомобили Kia и такси Toyota. При столкновении водители, а также женщина-пассажир погибли на месте.