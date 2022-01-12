В результате аварии погибло трое людей, двое детей пострадали.Инцидент произошел около 08:50 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Черкасская Лозовая. 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry, что ехал ему навстречу по своей полосе движения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.
Оба водителя и пассажирка такси погибли на месте. В больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены двое малолетних пассажиров автомобиля «Toyota». Сейчас врачи борются за их жизнь.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщили, что пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии.