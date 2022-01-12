Спасатели помогли водителю фуры сдвинуться со скользкого участка дороги.Инцидент произошел около 15:30 11 января на проспекте Московском, 277. На скользкой дороге застрял грузовой автомобиль Volvo. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Тяжелая фура не могла преодолеть оледенелый участок. Поэтому спасатели с помощью специальной техники оттащили грузовик на более безопасный для передвижения участок дороги.
Напомним, на Харьковщине спасатели помогли медикам добраться к раненому мужчине.