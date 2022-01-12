На счету злоумышленников около полусотни совершенных преступлений, также следователи доказали два эпизода убийства потерпевших.

Правоохранители завершили досудебное расследование уголовного производства по факту противоправной деятельности преступной организации "черных риелторов". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области."Работа по разоблачению участников группы длилась более 2 лет. В ходе следствия установлено, что в течение 2019-2020 годов злоумышленники подыскивали одиноких людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и пользуясь их уязвимым состоянием, завладевали их жильем", - рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Харьковской области Александр Мартыш.Некоторых из своих жертв члены группировки спаивали, у кого похищали документы на право собственности, других незаконно лишали свободы и удерживали до того момента, когда потерпевшие подписывали документы об отчуждении их имущества. После недвижимость потерпевших продавали, а средства от незаконных сделок распределялись между участниками преступной организации. Некоторых потерпевших, опасаясь разоблачения, злоумышленники убивали.Одного из потерпевших злоумышленники обманом вывезли из квартиры в дом в сельской местности, где его содержали и подмешивали в пищу и напитки вещества, которые спровоцировали остановку сердца. Квартиру другой потерпевшей харьковчанки они продали по поддельным документам, удерживая ее в это время против воли на территории домовладения, где в дальнейшем ее задушили, а ее тело скрыли на территории приусадебного участка.Такое же участие ждало еще двух человек, имущество которых злоумышленники уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме, однако их удалось спасти в результате специальной операции, проведенной в апреле 2021 года с привлечением бойцов специальных подразделений «КОРД» и «ВОСТОК» ГУНП в Харьковской области.По результатам досудебного расследования к уголовной ответственности привлечены 10 членов преступной организации. Полицейские собрали неопровержимые доказательства их вины, в частности, протоколы 40 обысков, выводы проведенных в ходе расследования судебных экспертиз, материалы сотен других следственных (розыскных) действий.Имеющиеся в материалах производства протоколы проведения негласных мероприятий свидетельствуют о том, что членов группировки совершенно не волновали ни причиненные ими потерпевшим страдания, ни убийства. В ходе зафиксированных разговоров злоумышленники цинично обсуждают факты совершенных ими убийств и планируют и дальше продолжать свой преступный «бизнес».10 января Харьковской областной прокуратурой в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу.Досудебное расследование осуществлялось в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1,2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 28, ч. 2,3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.