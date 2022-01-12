Внук пытался за взятку отправить бабушку в Россию.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Гоптовка". 84-летняя женщина хотела пешком попасть в РФ по внутреннему паспорту гражданки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.Пограничники объяснили пенсионерке, что пересечь границу по внутреннему паспорту гражданки Украины она не сможет. После этого ее внук предложил пограничникам взятку в размере 500 гривен.На такое предложение пограничники не согласились и направили в правоохранительные органы уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения.