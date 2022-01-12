В Директорате политики Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США.

Об этом накануне сообщила пресс-служба Директората.

"11 января 2022 года в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", – говорится в сообщении.

Указано, что к основным обязанностям советников относится оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам:

•    политики в сфере обороны,
•    управление в сфере обороны,
•    евроатлантической интеграции.



Накануне СМИ сообщили, что в конце 2021 года США "без шума" предоставили Украине 200 млн долларов военной помощи в связи с наращиванием российских войск у ее границы.

До этого временно поверенная в делах США Кристин Квин заявила, что Вашингтон передаст Киеву больше военной техники и вооружения, если Россия начнет полномасштабное военное наступление.

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