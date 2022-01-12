С начала 2022 года частные перевозчики отказались от двух автобусных маршрутов, курсировавших по Салтовке.

В частности, перевозчики ушли с маршрутов №№6 и 49, пишет "Редпост".Автобус №6 курсировал от ул. Бучмы до станции метро "Академика Барабашова", а №49 – от станции метро "Завод имени Малышева" до ул. Героев Труда. Отмечается, что причиной ухода перевозчиков с данных направлений стала нерентабельность.Вместо частных перевозчиков на данные маршруты запустили муниципальные автобусы Karsan.Маршрут №49 обслуживают 8 единиц транспорта с интервалом в 5 минут, маршрут №6 - 4 машины с интервалом 10-15 минут. Движение автобусов можно отследить в приложении E-way.Как сообщили в КП "Троллейбусное депо №2", до конца января в Харькове запустят еще несколько муниципальных маршрутов: на данный момент специалисты определяют наиболее востребованные направления.