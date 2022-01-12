В Харьковской государственной научной библиотеке им. В. Г. Короленко - новый директор.

Информацию об этом SQ подтвердили в библиотеке.Так, директором библиотеки с 4 января 2022 года назначена Наталья Петренко.Напомним, многолетний директор библиотеки Короленко и почетный гражданин Харьковской области Валентина Ракитянская скончалась в конце октября 2021 года. Отмечалось, что Валентина Ракитянская две недели лечилась от коронавируса в условиях больничного стационара, и, казалось, шла на поправку, но 23 октября ушла из жизни. Ракитянская занимала должность директора библиотеки Короленко еще с 2007 года, она неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарностями Министерства культуры Украины.Харьковская государственная научная библиотека имени Владимира Короленко — вторая крупнейшая (более 7 млн единиц хранения) после библиотеки им. Вернадского в Киеве и одна из старейших библиотек Украины. К услугам читателей - 524 места в читальных залах.Библиотека была основана 8 октября 1886 года как Харьковская общественная библиотека. В 1922 году была названа в честь писателя Владимира Короленко. В 1930 году получила статус государственной и научной. В годы Второй мировой войны библиотека была разграблена бойцами зондеркоманды Кюнсберга и батальона Риббентропа. Всего было вывезено больше 600 тысяч изданий, в том числе уникальные рукописи и старопечатные книги.Ежегодно в библиотеку поступает до 70 тысяч документов (книг, журналов, газет, баз данных и электронных документов).