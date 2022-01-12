В Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса COVID-19.Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook в среду, 12 января.
В частности, теперь действуют такие смешанные схемы вакцинации:
• первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
• первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
• первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.
При этом уточняется, что интервал между вводами для всех схем – 28 дней. Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.