В Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook в среду, 12 января.

В частности, теперь действуют такие смешанные схемы вакцинации:

•    первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
•    первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
•    первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

При этом уточняется, что интервал между вводами для всех схем – 28 дней. Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.


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