Милый вид собак – секретное оружие, которое они умело используют, чтобы ослабить бдительность нарушителей. Это позволяет четвероногим таможенникам работать с особой эффективностью. В номинацию "Самые милые собаки таможни" попал и представитель Харьковской таможни Ив Сен Лоран.

Ив Сен Лоран неоднократно обнаруживал наркотические вещества, которые граждане пытались пронести через его пост. Среди его находок – 19 кг каннабиса в топливном баке автомобиля; три полиэтиленовых пакета с веществом белого цвета ("кокаин" и "соль" со слов владельца); два пакета с марихуаной и т.д.Бельгийская овчарка Рамси из Закарпатской таможни обнаружила 316 кг янтаря, спрятанные в топливном баке тягача.Пара служебных собак из Одесской таможни Фифа и Боцман работают вместе более трех лет. Их активно привлекают для обнаружения наркотических веществ, говорят в Гостаможслубе.Лабрадор Аврора из Киевской таможни не только выполняет свои прямые обязанности, но и обучает молодое поколение служебных собак премудростям работы.Спаниель Джанго из Львовской таможни имеет статус легенды. В свое время он нашел тайник гашиша весом 257 кг. В этом году среди его находок – более 600 пачек сигарет.Продуктивно отработал в этом году фокстерьер Реди из Черниговской таможни. Среди его достижений – обнаружение наркотического вещества в гранулах весом 500 г и 800 г.