В Харькове – 363 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 12 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 246 204 случая заболевания COVID-19, 6 961 человек находится под медицинским наблюдением, 232 805 пациентов выздоровели, 6 438 - умерли.По состоянию на 12 января, в области за сутки привито 10 585 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 061 923 прививки: первой дозой привито 1 084 593 человека, две дозы получили 975 515 человек, сделали дополнительные прививки 406 человек, бустерную дозу получили 1 409 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 января в Украине зафиксировано 7 117 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 716 988 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 97 737 человек умерли, 3 530 624 - выздоровели.