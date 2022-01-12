Артишоки можно подавать и как самостоятельное блюдо, и в качестве гарнира, и как добавку к пасте, картошке, бобовым и крупам. Его добавляют в соусы, салаты, запеканки, пироги.

То, что можно найти в супермаркетах, это полностью созревшие плоды, которые требуют термообработки. Артишоки с жесткими листьями побуревшего цвета – уже далеко не молодые и обычно у них используют только сердцевину. А у артишоков с мягкими зелеными листьями съедобны нижние части листьев и сердцевина.Целые артишоки надо отварить минут сорок в большой кастрюле с дольками лимона и солью, а потом можно отщипывать по одному листику, высасывая нижнюю мясистую часть. Лучше предварительно обмакивать в горчичный соус. После общипывания всех листьев останется сердечко, которое можно съесть так, а можно нарезать и добавить в салат.Выбирать надо плоды упруги на ощупь и полные внутри. Листья должны быть не сухими, не слишком колкими и не очень багрового цвета. В них должна чувствоваться влага и свежесть.Сегодня можно найти замороженные сердцевины артишоков или консервированные, но свежие во много раз вкуснее. Однако над свежими надо потрудиться. Точнее, их необходимо почистить, а работа эта непростая и с непривычки может доставить некий дискомфорт в виде царапин на руках. Впрочем, это пустяки по сравнению с райским вкусом божественного плода.Сначала артишок надо разрезать на две части. Верхнюю выбрасываем. Нижнюю продолжаем чистить. При помощи маленького зубчатого ножика, срезаем все зеленое и жесткое. Стебель можно оставить, но тоже отчистить. Надо дойти до белой внутренней части. Сверху эта часть покрыта волосиками. Их надо достать при помощи ложки. Так в конечном итоге в руках окажется мягкая белая сердцевина. Ее сразу же надо бросить в миску с холодной водой и лимонами, так как она быстро чернеет.