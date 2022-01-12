Погибшие в ДТП на окружной Алексей и Яна Деревянко, которые ехали в автомобиле Toyota Camry службы такси 30-40, были родителями пострадавших детей.

Об этом сообщил руководитель службы такси Руслан Сайфулин.По его словам, дети – двойняшки, это мальчик и девочка 2018 года рождения. У них остались бабушки и дедушки и по отцовской, и по материнской линии.Сайфулин отметил, что, по предварительным данным, детских кресел в машине не было. Напомним, по информации врачей, дети находятся в реанимации харьковской неотложки в стабильно тяжелом состоянии.По словам директора службы такси, погибший водитель – 1990 года рождения, работал в такси недавно, с конца декабря. Сегодня он не выполнял заказ, а использовал автомобиль в личных целях. Это в службе не запрещено.Согласно данным GPS-трекера, скорость машины такси составляла 75 километров в час. Столкновение произошло из-за того, что другой автомобиль, Kia, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Напомним, водитель Kia в этом ДТП тоже погиб.Директор службы такси также пообещал оказать финансовую помощь семье погибших.Напомним, авария произошла утром 12 января на окружной. От удара такси перевернулось и буквально напоролось на отобойник.Погибли три человека - оба водителя, мужчины, а также женщина-пассажир машины такси. Двое детей были госпитализированы.