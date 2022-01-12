Бюджет Харькова на 2022 год потерял как минимум полмиллиарда гривен. Если выстроить эффективную систему управления гордом, то бюджетные поступления могли бы вырасти на два миллиарда – такое мнение высказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» депутат Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Игорь Черняк.

Полмиллиарда могли бы попасть в бюджет города

Нет запроса от самих харьковчан

Куда уходят деньги

Приоритеты нужно менять в соответствии со временем

В горсовете вторая кадровая революция

– Отмечу, что нынешний бюджет Харьков – не самый плохой из тех, что я видел. Однако в нем есть множество моментов, которые нас не устраивают.Бюджет состоит из доходов и расходов – то есть того, что город получает, и того, что город тратит. Так вот, в данном бюджете есть проблемы как первой, так и во второй части.Если говорить о доходной части, то она состоит из трех основных критериев. Первый – налоги, которые платят люди, их в структуре бюджета более 80%. То есть более 80% городского бюджета – это то, что платят харьковчане: с зарплаты, с единого налога предпринимателей. Все мы платим налог, заложенный в цену любого товара. Вторая часть касается трансферов – денег, которые город получает из центрального бюджета, – и она составляет 15%. И третья часть – то, что город зарабатывает от деятельности коммунальных предприятий, от аренды земли, от продажи коммунального имущества и т. д. Это неналоговые поступления. И большая проблема в том, что в сравнении с другими крупными городами Харькова зарабатывает меньше всех. Я анализировал бюджеты, которые принимаются в других городах. Там сумма неналоговых поступлений составляет от 4% до 8–9%, в среднем по стране каждый город зарабатывает 5-6% от бюджета. В период, когда Харьковом руководил Геннадий Кернес, данный показатель составлял около 4%. В последние годы он упал и составлял около 3%. А в бюджете 2022 года неналоговые поступления составляют всего 2,5%.Мегаполис, огромное количество коммунального имущества, земельных участков, более 60 коммунальных предприятий и все это в сумме приносит городу всего 2,5% бюджета. В деньгах это 450 миллионов гривен. Если бы в Харькове хозяйствование происходило хотя бы на том же уровне, что и по всей стране – не лучше и не хуже, – то у нас неналоговые поступления давали бы на 450–500 миллионов больше. Для сравнения, капитальные расходы на всю сферу здравоохранения на 2022 год в Харькове составляют около 60 миллионов. Видите, сколько средств теряет город? Строительство школы стоит в среднем 150 миллионов гривен, детского садика – порядка 70 миллионов. Если взять сумму в полмиллиарда, то Харьков потеряет две-три новые школы, или шесть–восемь новых детских садов, или современную новую больницу. Средства могли бы попасть в бюджет города, но не попали.– Да потому что многие коммунальные предприятия вместо того, чтобы зарабатывать деньги для города, наоборот, выкачивают из него. Они убыточны. И даже если получают прибыль, то тратят ее так, как считает нужным руководство коммунального предприятия. В ходе сессии всплыла информация, что одно из харьковских КП заказало на новогодний корпоратив услуги бармена, предусмотрев на это 22 тысячи гривен из того дохода, который мог быть перечислен в бюджет. В целом на празднование было предусмотрело около 120 тысяч гривен. Деньги могли бы поступить в бюджет города, но проблема в том, что коммунальные предприятия перечисляют средства в пределах нормы, которую устанавливает сам горсовет. И каждый год чиновники рапортуют: «Мы бюджет перевыполнили на 5%», «Мы бюджет перевыполнили на 10%». Планировали, что коммунальные предприятия заработают 50 миллионов, а они заработали 55 миллионов – какие молодцы! А по факту они могли бы заработать и 100 миллионов, просто им устанавливаются заниженные показатели.То же касается и коммунального имущества, его продажи и приватизации. Почему? Да потому что формируются такие бюджетные показатели, которых можно достичь, даже если продавать имущество вдвое дешевле или сдавать его в аренду исключительно своим.Это такая системная проблема Харькова, что даже с учетом коррупционной ситуации в Украине можно говорить, что наш город за счет своей особенной коррупции теряет порядка полмиллиона ежегодно.– Да, это вопрос системного менеджмента, вопрос управления данным комплексом, потому что он касается как конкретных коммунальных предприятий, так и в целом структуры управления городом.– Думаю, проблема в том, что нет желания, а также в том, что не ощущается запроса от самих харьковчан. Например, ремонт тепловых сетей. Года три-четыре назад у нас были постоянные порывы, потом ситуация несколько наладилась, но все равно подобные истории постоянно повторяются.– Однако если мы сравним количество средств, которые выделялись на ремонт в последние годы, окажется, что это в разы больше, чем в 2015-м или 2016-м. Почему? Потому что как только проблема стала системной, как только люди стали активно жаловаться, власть начала уделять данному вопросу больше внимания.Так и с бюджетом. Любую проблему в городе можно объяснить отсутствием денег. Мы привыкли, что нет денег у граждан, нет денег у государства, нет у города – и никто не требует их у чиновников. Однако это обязанность чиновников. Ведь находят же они деньги себе на дорогие машины при мизерных зарплатах, на то, чтобы покупать элитную недвижимость...– Это уже вопрос приоритетов. И это второй момент, который не устраивает нас в бюджете-2022, – направленность.Город имеет 19 миллиардов, но в основном они идут на имиджевые проекты – красивый зоопарк, красивый парк, иллюминацию, новые фигурки для Нового года и так далее... При этом системные проблемы – тепловые сети, транспорт – недофинансируются. Но они хоть как-то финансируются, а, например, здравоохранение вообще получает средства по остаточному принципу.На систему образования выделена, казалось бы, немалая сумма. Однако в основном субвенция, то есть деньги из центрального бюджета. Кроме того, в системе образования многое переложено на плечи родителей. Все уже привыкли, что есть фонд класса, фонд школы, и никого это особо не беспокоит: сказали принести 500 гривен – люди несут. А чиновников это расслабляет. Если люди самостоятельно закрывают свои потребности, если все привыкли, что туалетной бумаги в школах нет, что детям нужно покупать все, включая мыло, моющие средства, мел, – то зачем предусматривать на это средства в бюджете, если их можно направить на какое-то «большое строительство», а потом освоить.– В том-то и проблема. Мы платим налоги, но при этом привыкли, что начиная с роддома, кода человек появляется на свет, и заканчивая кладбищем за все нужно платить. Мы платим в больницах, школах, детских садах, в любом коммунальном предприятии. И когда человек умирает, ему все равно нужно заплатить за место на кладбище. Хотя на самом деле каждый человек платит налоги, и достаточно много. Возникает вопрос: куда же эти деньги тратятся?И тут уместно говорить не только о том, сколько средств не поступает в бюджет, но и о том, сколько средств вымывается из бюджета – за счет коррупции при закупках, за счет того, что заводятся «свои» коммерческие структуры, «фирмы-прокладки» и так далее. По предварительным оценкам, порядка 10–15% бюджета просто-напросто вымывается. Если говорить о бюджете города, который на 2022 год составляет 19 миллиардов, то это просто колоссальная сумма. Именно поэтому и идет такая борьба за управление городом. Потому что чиновник, который заходит во власть, получает все рычаги, в том числе для незаконного обогащения.– По расчетам нашей команды, если выстроить эффективную систему управления городом, то за несколько лет бюджетные поступления могли бы вырасти на сумму около двух миллиардов гривен.– Если брать формальные показатели, то финансирование медицины вроде бы увеличено, но если зреть в корень, то существенного увеличения мы не видим – ни капитальных расходов, ни выполнения обещаний относительно доплаты врачам. Соответствующее решение было одобрено горсоветом осенью, но до сегодняшнего момента под это решение бюджетного финансирования нет.Нет бюджетного финансирования и для надлежащего обеспечения кооперативов и домов ОСМД – сумма осталась на уровне прошлого года, тогда как наше требование касалось необходимости ее пересмотра. Жильцы этих домов не должны быть в Харькове людьми второго сорта. Они, как и все остальные харьковчане, платят налоги, но при этом сами должны сбрасываться на ремонт своих домов, крыш, подъездов, дороги, ведущей к дому, которая стоит несколько миллионов гривен... Они не должны этого делать – для подобных целей есть городской бюджет.Мы требовали пересмотреть бюджетные показатели, касающиеся кооперативных домов, медицины и гражданской защиты города. Мы понимаем, что соседнее государство-агрессор находится в очень возбужденном состоянии, и никто не знает, как в дальнейшем будут развиваться события, а на Программу гражданской защиты предусмотрен всего 1 миллион 800 тысяч гривен на весь 2022 год, тогда как на зоопарк – 250 миллионов в год.– Деньги должны быть направлены прежде всего на приведение в порядок защитных сооружений, которые могут быть использованы жителями города в случае военной или чрезвычайной ситуации. Второе – на то, чтобы люди, собственно, были проинформированы, где такие сооружения находятся. Например, мои родители живут в Запорожье – так вот на их доме еще в 2014 году появилась надпись «Убежище» и стрелочка. Более того, за это время надпись уже дважды прокрашивали заново, а недавно обходили людей и информировали, где что находится. В Харькове же никто подобной информацией не владеет. Более того, когда депутаты пытаются выяснить, что, где и в каком состоянии, то оказывается, что там, где должны располагаться соответствующие сооружения гражданской безопасности, просто завалы или обитают бездомные, а иногда размещаются какие-то склады или точки приема металлолома.Программа существует только на бумаге. Чиновникам выделяют какие-то средства, они их списывают, а на самом деле никакой работы не проводится.– Это уже вопрос к правоохранительным органам, которые должны выяснить, куда деваются эти деньги.Однако проблема в контексте безопасности стоит сегодня очень остро. Именно поэтому мой коллега Дмитрий Булах в своем выступлении на сессии акцентировал внимание на необходимости создания Программы территориальной обороны. Вступает в силу закон «Об основах национального сопротивления», которые недавно приняла Верховная Рада. Соответственно, сегодня местные органы власти тоже получают полномочия и возможности, чтобы организовывать территориальную оборону в Харькове. Мы уверены, что крупнейший город с огромными амбициями должен быть лучшим не только по части парков и скверов, но и показывать пример другим городам Украины, в том числе и с точки зрения территориальной обороны. Тем более что мы ближе всех из крупных городов расположены к границе.– Пока финансирования нет. Я уверен, что коллеги из других фракций тоже будут постоянно напоминать об этом городскому голове. Приоритеты необходимо менять в соответствии со временем. Продолжать вкладывать миллионы в парки и зоопарк в период пандемии, когда в медицине катастрофе, это неправильно. Вкладывать деньги в парки, когда проблемы с безопасностью, это неправильно.– Сейчас в Харьковском горсовете идет вторая кадровая революция Игоря Терехова. Первая произошла год назад: когда он был избран секретарем горсовета – были приняты два ключевых решения. Первое – создание мегакоррупционного монстра: слияние департаментов жилищного и коммунального хозяйства в один департамент, бюджет которого составляет более четырех миллиардов гривен в год, и переподчинение этого департамента пану Семену Сироте, который стал вице-мэром. Все закончилось тем, что пан Сирота оставил свою должность в октябре 2021 года, был назначен новый руководитель, но к нему очень много вопросов – он так и не смог эффективно наладить работу. Вроде бы и бюджет большой есть, но что-то никакого позитивного прорыва в ЖКХ не случилось.Второе решение – объединение всех земельных вопросов в Департаменте территориального контроля и земельных отношений под руководством Алексея Калины. Это означает, что готовить проекты решений, анализировать, правильно ли они подготовлены, и контролировать их выполнение должны были одни и те же люди. И эта система тоже дала сбой – на сессии из подчинения пана Калины все земельные вопросы убрали. Они попали под управление нового для Харькова чиновника пана Сергея Кузьмина (31 декабря 2021 года распоряжением городского головы Алексей Калина уволен с занимаемой должности, временно исполняющим обязанности директора Департамента территориального контроля назначен заместитель городского головы Сергей Кузьмин. – Прим. ред.).Как следствие, уже около полугода горсовет не принимает никаких земельных вопросов. На минувшую сессию были вынесены лишь три таких вопроса, которые касались одного объекта «Большой стройки», одного – в аэропорту и одного на ХТЗ. Остальные вопросы на сессию не попадают и не рассматриваются. А это означает, что через определенное время мы получим падение поступлений в бюджет. То, что сейчас горсовет бездействует, приведет к тому, что через полгода наступят финансовые последствия в виде непоступлений в бюджет. Кто же за это ответит? Это результаты первой кадровой революции Игоря Терехова.А сейчас происходит вторая кадровая революция, когда упомянутые департаменты получают все больше и больше полномочий. Происходит еще более масштабная монополизация. Именно поэтому мы выступали на сессии за недопущение подобной ситуации. Напротив, должна существовать система сдерживания, чтобы один чиновник контролировал другого, а не сам себя.– Причина простая — должность секретаря горсовета. Дело в том, что мэр должен внести кандидатуру секретаря в зал для голосования на следующей очередной сессии после того, как он вступил в свои полномочия. Если не вносит, право сделать это переходит к депутатам горсовета. На сегодняшний день нет понимания, кто может быть такой кандидатурой, которую, с одной стороны, внес бы Терехов, а с другой – поддержало бы большинство депутатов горсовета. Вот и очередной сессии нет. И это нарушение закона, поскольку очередные сессии должны проходить раз в квартал. А у нас их не было с июля.Не может крупный город так долго жить в состоянии неопределенности, не могут страдать харьковчане, не может страдать харьковский бизнес. Надеюсь, что все-таки наступит время, когда мы больше не будем заложниками политических игр, политических торгов, и в начале 2022 года очередная сессия все-таки состоится.