Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Если вы еще не чувствуете себя царем природы и властелином Вселенной, то это скоро пройдет. Таким качеством, как объективность, похвастаться вы не сможете. Не позволяйте подозрительности испортить вам жизнь.Вам или кому-нибудь из ваших родных может придти в голову шальная мысль переставить мебель. Не надо! Дела, связанные с денежными вопросами, будут легко поддаваться разрешению.Подходящее время для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. В эти дни вы будете передвигаться с бешеной скоростью. Назвать это время спокойным будет трудно.Это время не слишком подходит для празднований и развлечений. Лучше вплотную заняться работой. Завтра можете себе позволить действовать без промедления, по первому движению души.В вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно в чем пожелаете. Вы, возможно, хотите поскорее добиться успеха. Но не позволяйте нетерпению стать вашей проблемой.Придется больше заботиться о чьих-то интересах, совершенно забросив собственные нужды. Винить в этом особо некого. Ваши планы могут поколебаться под давлением внешних сил.То, что вы запланировали на ближайшее время, можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так, как хотелось бы, но вовсе не плохо. Завтра ваше состояние будет весьма неустойчивым.В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их зарабатывать, стоит заняться противоположным делом – выигрыш гарантирован. Чем меньше будете думать о себе, тем легче все пройдет.Все будет меняться слишком быстро, так что вы не успеете понять, что происходит. С вами будут весьма любезны люди, мало вам знакомые. Те же, что находятся близко, большой радости не принесут.Вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирный. Завтра в вас немного разыграется воображение.Вы можете почувствовать недостаток сил. Постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей. Завтра придется изменить решение, принятое на днях. Обстоятельства переменились.Посвятите больше времени сну, потреблению пищи и прочим простым и надежным способам запастись энергией. В ближайшее время пригодится. Завтра сможете без особых потерь перенести любую бурю.