Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

Со ссылкой на пресс-секретаря Прокуратуры Дмитрия Чубенко сообщается, что на водителя Киа осенью 2021 года полицейскими составлялся админ протокол по ч.1 ст.44 КУпАП (Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах).Кроме того, он имел множество админ протоколов по другим статьям. В том числе за совершение ДТП, езда без документов, нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, невыполнение требования знаков, отсутсвие страховки и другие.Касаемо трёх протоколов за нетрезвое вождение, они переданы полицейскими ещё осенью в суд для принятия решения по сути.Что касается законности управления автомобилем после составления трёх протоколов, то по закону водитель имеет право управлять автомобилем до принятие судом решения о привлечении его к ответсвенности.И даже после решения районного суда о виновности водителя, он имеет право подать апелляция и до решения апелляционного суда имеет право управлять авто. Так прописан закон по подобным ситуациям, чем пользуются многие правонарушители.