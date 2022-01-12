На Индустриальной перевозчики сократили количество рейсовых маршруток из-за чего людям приходится стоять в длинных очередях.

Как стало известно изданиюиз публикации в городском телеграм-канале «ВЕХА», на остановке у станции метро Индустриальная образовались длинные очереди из пассажиров. По словам авторов публикации, причиной стало сокращение количества маршрутных автобусов. Сообщается, что таким образом владельцы бизнеса по перевозке пассажиров отреагировали на запуск электробуса.«После запуска модных троллейбусов - маршрутки сократили свои перевозки, в итоге нет ни того, ни другого», - пишут в харьковском телеграм-канале.Напомним, что ранее в Харькове перевозчики отказались от двух автобусных маршрутов.