Полицейские разыскали и вернули родителям несовершеннолетнюю харьковчанку, которая из-за конфликта с матерью сбежала из дома

Как рассказали в полиции, 12 января около часу ночи правоохранители получили сообщение о том, что в Слободском районе 15-летняя девочка поругалась с матерью и ушла ночью из дома. Раньше она из дома не уходила.На поиски пропавшей были ориентированы близлежащие отделы полиции, наряды патрульной полиции и полиции охраны. Уже утром местонахождение ребенка было установлено. С ней провели профилактическую беседу.Также решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.