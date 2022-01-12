Подозреваемые пробирались в гаражи жителей Харькова и воровали имущество.Как рассказали в областной прокуратуре, трое харьковчан в течение прошлого года систематически похищали имущество из гаражных кооперативов Харькова. По данным следствия, добычей воров стали автозапчасти, электросамокат, номерной знак для автомобиля, а также бытовая техника.
В частности, 10 января этого года мужчины пробили отверстие в кирпичной стене гаража, пробрались внутрь и обокрали пострадавшего. Однако уже на следующий день воров поймали на горячем, во время очередной кражи.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Если вина мужчину будет доказана, им грозит от трех до шести лет лишения свободы.