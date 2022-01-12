Подозреваемые пробирались в гаражи жителей Харькова и воровали имущество.

Как рассказали в областной прокуратуре, трое харьковчан в течение прошлого года систематически похищали имущество из гаражных кооперативов Харькова. По данным следствия, добычей воров стали автозапчасти, электросамокат, номерной знак для автомобиля, а также бытовая техника.В частности, 10 января этого года мужчины пробили отверстие в кирпичной стене гаража, пробрались внутрь и обокрали пострадавшего. Однако уже на следующий день воров поймали на горячем, во время очередной кражи.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Если вина мужчину будет доказана, им грозит от трех до шести лет лишения свободы.