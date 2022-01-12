Власти сообщают, что больница, в которой находятся пострадавшие дети, взяла на себя все расходы.

Как ранее сообщало издание Вечерний Харьков , 12 января на окружной дороге автомобиль службы такси Kia столкнулся с Toyota. От удара такси перевернулось и буквально напоролось на отобойник. В результате ДТП погибли три человека - оба водителя, мужчины, а также женщина-пассажир такси.Двое детей-двойняшек 2018 года рождения, которые находились в автомобиле такси были госпитализированы. Как рассказали в городском совете, сейчас они находятся в больнице скорой и неотложной медицинской помощи и обеспечены всем необходимым. По информации властей, больница взяла на себя все расходы.