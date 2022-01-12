Внимание, разыскивается несовершеннолетний Владимир Остряков.Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Владимира Острякова, 2007 года рождения. 14-летний житель Индустриального района ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. В последний раз выходил на связь с родными 11 января около 17:00.
Приметы: рост 1.70 см, среднего телосложения, волосы русые средней длины.
Был одет в черный пуховик, темные джинсы и кофту, белые кроссовки.
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить отдел полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2 по телефонам: 0572933115, 0679038750, 0934834003 или 102.