В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 560 случаев коронавирусной инфекции, 257 человек выздоровели, 11 - скончались.Так, по состоянию на 13 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 246764 случая заболевания, 233062 человек выздоровели, 6449 - скончались.