До конца года остается 352 дня.

13 января во всем мире празднуют День осуществления мечты и День случайных попутчиков. Также часть стран восточной Европы отмечает Старый Новый год.Во Франции сегодня отмечают День гиперчувствительности, в Литве - День памяти защитников свободы, в Скандинавии - День святого Кнута, в США - Корейско-американский день, День памяти Стивена Фостера, День резинового утёнка, День наклейки, День десерта "Персик Мельба", в Индии - Праздник горящих костров "Лори", в Монголии - День Конституции, в Того - День освобождения, в Таиланде - День авиации, в Кабо-Верде - День демократии.Православная церковь 13 января почитает преподобную Меланию и празднует Щедрый Вечер.13 января именины у Мелании, Михаила и Петра.