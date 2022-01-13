В МОЗ опубликовали данные о показателях эпидемиологической опасности в регионах Украины.

Как стало известно изданиюиз оперативной сводки Министерства здравоохранения Украині, 13 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 145 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 21,9%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 560 случаев коронавирусной инфекции, 257 человек выздоровели, 11 - скончались.