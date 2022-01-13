Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Таганская (ч/с), пер. Донбасский (ч/с), ул. Таганская, 14/1, 16 до 20:00 13.01.22 г., ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №4, стояк) до 20:00 13.01.22 г.пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк), ул. Моисеевская (ч/с), ул. Артельная (ч/с), ул. Тополева (ч/с), ул. Ангарская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Галинская (ч/с), ул. Варваровская (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Пестеля (ч/с), ул. Люсинская (ч/с), ул. Юрия Лавриненка (Мориса Тореза) (ч/с), ул. Семиградская (ч/с), ул. Маломосковская (ч/с) до 20:00 13.01.22 г.; пр. Московский, 57/63, 65, 67, 69, 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111 до 23:59 13.01.22 г.ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 17:00 13.01.22 г.ул. Зерновая, 53-в (п. №1-2) до 20:00 13.01.22 г.