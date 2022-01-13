Водоснабжение поселка Тюринка прекратили вечером 12 января.

Повреждение на водоводе диаметром 200 мм по улице Варваровской произошло около 18:00 12 января. На период ремонта водоснабжение поселка Тюринка было прекращено. Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал"."Была выявлена трещина на технически изношенном трубопроводе холодного водоснабжения, оперативно готовимся к перекладке на данном участке водовода. Бригады обеспечены всем необходимым для проведения ремонтных работ. Привлечена спецтехника и дополнительная аварийная бригада»,- отметили в КП.Водоснабжение обещают восстановить до 21:00 13 января. До этого времени воду будут подвозить автоцистернами предприятия.