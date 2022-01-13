Возгорание возникло в частном доме двух хозяев, в одной из его половин.

Пожар произошел около 19:00 12 января на улице Крылова, 14 в частном доме двух хозяев, в одной из его половин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Прибывшие на место спасатели установили, что в жилой комнате горит журнальный столик и пол на площади около 5 квадратных метров. Рядом на полу лежало тело погибшего хозяина дома 1959 года рождения.В 20:02 пожар полностью ликвидировали.По предварительным данным, причиной могла стать собственная неосторожность при пользовании открытым огнем.Напомним, в Харьковской области сгорел припаркованный автомобиль.