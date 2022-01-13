Утром огонь локализовали, сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара.13 января в 04:38 спасателям поступило сообщение о сильном пожаре в частном доме в поселке Безлюдовка. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
К месту вызова направились 6 оперативных отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и местная пожарная команда из поселка Васищево. К моменту их прибытия огонь успел охватить весь дом на площади 200 квадратных метров. Жители дома успели вовремя выйти из опасной зоны. Никто из них не пострадал.
Причина пожара выясняется. Вероятная версия — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
Напомним, в Харькове во время пожара из-за неосторожности погиб мужчина.