Женщина попала под колеса электропоезда сообщением Полтава-Лозовая.Инцидент произошел 12 января в 21:30 на железнодорожной станции Кегичевка. Об этом стало известно из сообщения об оперативной остановке в Харьковской области.
Электропоезд сообщением Полтава-Лозовая насмерть сбил женщину 1964 года рождения, которая вышла на рельсы и не отреагировала на предупреждающий сигнал машиниста.
Задержка движения поезда составила 1 час 50 минут.
Обстоятельства выясняются.
Напомним, в Харькове на улице умер мужчина.