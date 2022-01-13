Женщина попала под колеса электропоезда сообщением Полтава-Лозовая.

Инцидент произошел 12 января в 21:30 на железнодорожной станции Кегичевка. Об этом стало известно из сообщения об оперативной остановке в Харьковской области.

Электропоезд сообщением Полтава-Лозовая насмерть сбил женщину 1964 года рождения, которая вышла на рельсы и не отреагировала на предупреждающий сигнал машиниста.

Задержка движения поезда составила 1 час 50 минут.

Обстоятельства выясняются.

Напомним, в Харькове на улице умер мужчина.

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