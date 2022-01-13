В Московском и Шевченковском районах временно отключат теплоснабжение.Теплоснабжение части потребителей Московского и Шевченковского районов будет временно прекращено 14 января. Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», это связано с выполнением ремонтных работ по ул. Гвардейцев Широнинцев, 28/64 и пр. Людвига Свободы, 43.
С 9:00 до 21:00 14 января отключат тепло и горячее водоснабжение части потребителей Московского района, в частности, в шести жилых домах и одном ведомстве на территории, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Бучмы.
Также с 8:30 до 23:00 14 января отключат теплоснабжение части потребителей Шевченковского района, в частности, в 151 жилом доме, девяти детских садах, семи школах и трех лечебных учреждениях на территории, ограниченной ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы, пр. Победы и ул. Архитекторов.
Напомним, из-за аварии часть Московского района осталась без воды.