Он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

ДТП произошло около 07:20 13 января на улице Матюшенко, 13. По предварительной информации водитель автомобиля Nissan не учел дорожную обстановку и въехал в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

На водителя полицейские составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушения ПДД, повлекшие собой за ДТП) и ч.1 ст. 130 (Отказ от учета состояния опьянения) КУоАП.

Напомним, в Харьковской прокуратуре сообщили новые подробности о смертельном ДТП на Окружной.

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