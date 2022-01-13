Он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.ДТП произошло около 07:20 13 января на улице Матюшенко, 13. По предварительной информации водитель автомобиля Nissan не учел дорожную обстановку и въехал в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
На водителя полицейские составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушения ПДД, повлекшие собой за ДТП) и ч.1 ст. 130 (Отказ от учета состояния опьянения) КУоАП.
Напомним, в Харьковской прокуратуре сообщили новые подробности о смертельном ДТП на Окружной.