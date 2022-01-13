Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе.

Пожар произошел 12 января в 22:49 городе Мерефа на Ботаническом въезде. На ликвидацию пожара направили два отделения спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

По их прибытию на место установлено, что огнем охвачено хозяйственное здание на площади 100 квадратных метров. На тушение пожара было подано 2 пожарных ствола от автоцистерны.

Через два часа пожар полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Ущерб устанавливается.

Напомним, под Харьковом крупный пожар в частном доме.

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