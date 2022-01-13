По итогам прошлого года цены производителей промышленной продукции в Украине выросли на 62,2% - это максимум с 1995 года, когда рост составил 2,72 раза.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Так, рост промышленных цен в пределах Украины составил 74,2%, а при поставках за пределы страны – 24,5%.В добывающей промышленности цены внутри страны выросли вдвое, а при поставках за ее пределы снизились на 26,8%.В перерабатывающей промышленности цены выросли, соответственно, на 25,1% и 34,8%.Цены в сфере снабжения электроэнергией, газом и паром выросли за год в 2,85 раза.В среднем за прошлый год рост цен промпроизводителей составил 40,8%.При этом в 2020 году цены выросли на 14,5%, в 2019 году – на 7,4%, в 2018 году – на 14,2%, в 2017 году – на 16,5%, в 2016 году – на 35,7%, в 2015 году – на 25,4%.Отметим, что в 2021 году рост потребительских цен в Украине составил 10%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).